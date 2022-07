Un chèque de 50 euros pour s’amuser cet été à Roubaix

Ces jeunes Roubaisiens ont plutôt choisi une activité culturelle. Ils découvrent un musée emblématique : la piscine de Roubaix. Décryptage des œuvres et même un atelier de dessin. Objectif : reproduire une nature morte. Pour l'animatrice, le chèque été est une chance : "il y a les enfants qui n'ont pas forcément les moyens pour faire des activités artistiques et créatives à la maison". Le dispositif est en place depuis trois ans. Six mille jeunes ont pour l'instant récupéré leur chèque été.