Un taxi à deux euros pour faire ses courses dans les Pyrénées-Atlantiques

Avec son sac de course, Laurent, utilisateur d’OssauLib’, n’attend pas le bus, mais un taxi. Hugo Canonge, chauffeur de taxi, va le conduire à six kilomètres plus haut, pour 2,30 euros. "Ça peut paraître être un avantage mais en fait, c'est un moyen de transport dont on bénéficie dans les endroits isolés. Ça permet de faire les courses, les déplacements pour x raisons", explique-t-il. Sans voiture, il utilise régulièrement ce service, surtout quand il revient chez lui chargé. "C'est un col du Tour de France, donc il y a beaucoup de cyclistes, il y a beaucoup de gens à pied, c'est assez sportif et quand on n'a pas les jambes, on prend le taxi", sourit Laurent.