Un terrain de foot dans la Creuse transformé en verger

Tous les éléments du terrain sont donc recyclés, à commencer par les poteaux des cages. Les anciens vestiaires, eux, deviendront une buvette. Par ailleurs, la priorité du jour est de construire des tables pour les artisans du marché. De quoi créer un espace de rencontre et de convivialité. "Le but du marché et du verger, c'est que les gens du coin se rencontrent", explique Lise Amiot, membre de l'association "Pourquoi pas". Les bénévoles ont d'ores et déjà prévu des ateliers jardinage, greffage et cuisine. Mais patience, les arbres donneront leurs premiers fruits dans deux ans.