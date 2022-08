Une journée à la mer pour les oubliés des vacances

Ils l'attendaient depuis si longtemps ce premier bain des vacances. A Deauville, l'eau est à 21 degrés ce mercredi. A Boulogne-Billancourt, comme dans toute la région Île-de-France, le départ était à 6h30. En tout, 100 cars ont pris la direction de la Normandie. A bord, ils sont 5 000 enfants et accompagnateurs, certains encore endormis mais la plupart impatients. "J'ai très hâte d'aller me baigner", nous confie un jeune garçon. A l'arrivée, un grand soleil et une ambiance brésilienne les accueillent. Le Secours Populaire leur a prévu l'équipement et de nombreuses animations tout au long de la journée, un peu partout sur la plage.