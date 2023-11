Élections reportées, navire russe "détruit", musée bombardé... Le point sur la situation en Ukraine

Des élections reportées. En plein conflit contre la Russie, le président ukrainien Volodmyr Zelensky a décidé de fermer la porte à un scrutin présidentiel. "L'heure est à la défense, à la bataille, dont dépend le sort de l'État et du peuple, et non à la farce, que seule la Russie attend de l'Ukraine. Je pense que ce n'est pas le moment pour des élections", a-t-il jugé dans son allocution quotidienne.

Si la Russie n'avait pas lancé son invasion en février 2022, les législatives en Ukraine auraient dû avoir lieu en octobre de cette année et la présidentielle, en mars 2024. Plusieurs obstacles s'opposent néanmoins au scrutin. 20% du territoire ukrainien est toujours occupé par la Russie et des millions de citoyens sont réfugiés à l'étranger. Pour que des élections puissent se tenir, il faudrait également modifier la loi martiale en vigueur, qui empêche pour le moment l'organisation de scrutins.