10 ans et probable héritière de Kim Jong Un : ce que l'on sait de la fille du leader coréen

Le fait de voir une femme assumer un rôle de dirigeant politique est encore rare dans le pays. Pour autant, selon Bronwen Dalton, cheffe de département à l'Université de technologie de Sydney, les dirigeants nord-coréens tentent de "maintenir leur légitimité en créant une nouvelle version de la féminité". Et pour cause, les jeunes générations ont "grandi en utilisant des téléphones portables et en ayant accès au contenu des médias étrangers". Une situation qui a forcé la Corée du Nord à recalibrer sa version d'une femme idéale.

La direction actuelle de la Corée du Nord, bien que majoritairement masculine, compte des femmes de premier plan. On peut notamment citer la ministre des Affaires étrangères Choe Son-hui et la sœur cadette de Kim, Kim Yo Jong, porte-parole du régime.

La seconde fille de Kim Jong Un sera-t-elle aux commandes de la Corée du Nord un jour ? Rien n'est moins sûr, estiment les analystes. "Peut-être plus que dans tout autre pays, compter sur les liens familiaux et être à proximité du pouvoir est précaire", rappelle l'universitaire australienne. Ces dernières années, plusieurs membres de la famille du dictateur nord-coréen ont été exilés ou tués. "Les femmes ne sont pas à l'abri", ajoute-t-elle.