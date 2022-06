100ᵉ jour de guerre : Zelensky croit à une victoire ukrainienne, le Kremlin estime atteindre ses objectifs

Cent jours plus tard, toujours devant le palais présidentiel, mais cette fois au grand jour, le président ukrainien se veut certain de l'emporter : "La victoire sera nôtre", proclame-t-il en conclusion ce vendredi matin à Kiev. Le danger immédiat sur la capitale semble éloigné, la ligne de front s'est établie, depuis plusieurs semaines, beaucoup plus à l'est et au sud du pays. Mais si l'offensive russe sur le Donbass semble avoir ralenti, le rapport de force sur le terrain n'est pas pour autant inversé.