11-Septembre : quand Donald Trump se vantait d'avoir désormais le plus grand building de Manhattan

Vingt-deux ans déjà. Ce lundi 11 septembre, les États-Unis commémorent le 22ᵉ anniversaire de la plus grave attaque qu'ils aient connu sur leur sol. Comme chaque année, l'une des déclarations de Donald Trump refait surface dans la presse américaine. Interviewé par une chaîne locale, WWOR, peu de temps après les attentats, il avait affirmé qu'après la chute du World Trade Center, sa Trump Tower était désormais l'immeuble "le plus haut" de Manhattan.

Pendant dix minutes, celui qui n'était encore "que" milliardaire raconte comment il a observé la chute des deux gratte-ciel, quelques instants plus tôt. "J'ai une fenêtre qui donne directement sur le World Trade Center et j'ai vu cette énorme explosion. J'étais avec un groupe de personnes. Je n'arrivais pas à y croire", racontait le magnat. "Maintenant, je ne vois absolument rien. Il a tout simplement disparu. C'est difficile à croire", ajoutait Donald Trump.

Quelques instants plus tard, l'homme d'affaires s'était lancé dans une déclaration pour le moins inattendue. "Le 40 Wall Street était en fait le deuxième bâtiment le plus haut du centre de Manhattan. C'était en fait, avant le World Trade Center, le plus haut - puis, lorsqu'ils ont construit le World Trade Center, il a été connu comme le deuxième plus haut. Maintenant, c'est le plus haut".