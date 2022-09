12 civils tués par l'armée américaine en 2021, reconnaît le Pentagone

La partie publique de ce rapport annuel exigé par le Congrès depuis 2018 rappelle ainsi la responsabilité de l'armée américaine dans les décès de 10 membres d'une même famille, dont sept enfants, fin août 2021 à Kaboul, ce qu'elle avait déjà reconnu quelques jours après le bombardement de la voiture transportant cette famille.

Le document public précise également qu'un civil a été tué lors d'une frappe américaine le 8 janvier 2021 à Herat, et un autre la 11 août à Kandahar. Dans cette ville, deux autres civils auraient été blessés le 18 janvier. Des blessés auraient aussi été faits en Somalie, puisque trois civils auraient été touchés le 1er janvier 2021 dans une frappe à Qunyo Barrow, en Somalie.

Dans ce rapport, dont une partie est secrète, le Pentagone a par ailleurs réévalué ses comptages des années 2018 à 2020, pour reconnaître 10 morts et 18 blessés de plus, tous en Syrie. Ce bilan est cependant loin d'atteindre ceux des ONG qui publient régulièrement des décomptes des frappes américaines sur les théâtres de guerre bien supérieurs. L'organisation Airwars, qui recense les victimes civiles de bombardements aériens dans le monde, estimait dans son rapport annuel publié en mai entre 15 et 27 le nombre de civils tués dans des opérations américaines en Syrie seule.