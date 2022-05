19 heures et 19 minutes : Qantas va bientôt proposer des vols directs de Sydney vers Londres et New York

Qantas Airways, la compagnie aérienne la plus importante d'Australie, a annoncé l'achat de 12 Airbus A350-1000 pour une valeur totale de 4,4 milliards de dollars. Cette commande s'inscrit dans le projet "Project Sunrise" dont le but est d'assurer des vols directs de Sydney vers Londres et New York d'ici fin 2025. Temps estimé de vol : 19 heures et 19 minutes.