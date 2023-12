2,6 milliards d'euros à partager : l'Espagne a vibré au rythme du "Gordo", sa loterie de Noël

Véritable institution en Espagne, la loterie de Noël ("El Gordo") s'est déroulée le 22 décembre. Cette année, ce sont près de 2,6 milliards d'euros qui ont été répartis entre les gagnants. La tradition veut que les billets soient partagés entre personnes d'une même famille, collègues, amis.

Chaque 22 décembre, les Espagnols retiennent leur souffle durant le tirage du "Gordo", le nom de la traditionnelle loterie de Noël créée en 1892. Un rendez-vous que nos voisins apprécient tout particulièrement puisque l'an passé, le montant moyen misé par chaque habitant avoisinait les 67 euros.

On joue rarement seul à cette loterie

Cette année, ce sont quelque 2,59 milliards d'euros qui étaient mis en jeu. Mais attention : le fonctionnement de cette loterie n'a rien à voir avec le loto à la française ou avec l'EuroMillions. Il s'agit pour les joueurs de choisir un numéro à 5 chiffres, allant de 00000 à 99999, en espérant faire partie des boules gagnantes (correspondant à des prix d'un montant variable) tirées lors de la grande cérémonie, diffusée en direct à la télévision.

Si les règles se révèlent très complexes, il faut retenir que l'on compte 185 séries de 100.000 billets, et que chaque billet est vendu 200 euros. Un montant élevé, qui explique que la loterie nationale espagnole propose à la vente des "dixièmes" de chaque billet, au prix de 20 euros. La coutume veut que l'on joue à plusieurs : entre amis, en famille, avec ses collègues... La loterie constitue avant tout un événement social basé sur la notion de partage. Un principe qui donne logiquement lieu à des scènes de joie partagées, année après année, largement relayées dans les médias.

Lorsqu'un billet remporte le "Gordo", le prix le plus élevé, la manne est de quatre millions d'euros. Un joueur ayant déboursé 20 euros touchera donc un joli montant de 400.000 euros. Si aucun énorme gain n'est enregistré en raison des règles spécifiques de cette loterie, cette dernière présente des spécificités propices aux belles histoires. En 2017, les employés d'une maison de retraite qui avaient misé en commun sur un même numéro ont sauté de joie en suivant le tirage. Ils ont fait partie des gagnants et se sont partagé plus 10 millions d'euros.

Mis en vente dès le mois de juillet, les billets de loterie rencontrent chaque année un succès fou, si bien qu'à l'approche de Noël, de longues files d'attente sont régulièrement observées aux abords des kiosques. Que ce soit à Madrid, ville où les habitants jouent en moyenne les montants les plus élevés, ou dans le reste de l'Espagne. Si le Gordo change chaque année la vie de centaines de personnes de l'autre côté des Pyrénées, la loterie de Noël fait aussi le bonheur de l'État. Elle constitue en effet une énorme source de revenus considérables, avec plus d'un milliard d'euros de bénéfices attendus en 2023 pour les finances publiques. Et ce, sans compter les impôts qui seront ensuite perçus sur les lots gagnants.