22 février 2014, le jour où l'Ukraine s'est éloignée de la Russie en destituant son président

De l'autre côté, les avertissements du gouvernement polonais ont alors une dimension visionnaire. "Je ne le dis pas pour faire peur à qui que ce soit mais on voit clairement qu'il existe des forces souhaitant remettre en question l'intégrité de l'Ukraine", déclare le Premier ministre Donald Tusk. "Il faut que l'on dise de façon ferme et claire que ce scénario n'est pas envisageable, mais les menaces sont réelles. (...) Le temps viendra et le monde apprendra de façon très précise qui a agi, et pourquoi, pour affaiblir et même désintégrer l'Ukraine", glisse-t-il.