500.000 Israéliens vivent-ils aujourd'hui dans des colonies ?

Le conflit entre Israël et le Hamas a remis en lumière les débats autour de l'implantation de colonies par l'Etat hébreu. Des observateurs soulignent que 500.000 israéliens vivent aujourd'hui au-delà de la ligne verte de 1949/1967. Des sources officielles israéliennes confirment ce chiffre, qui n'inclut pas la population juive implantée à Jérusalem-est.

La semaine passée, les autorités américaines ont annoncé des sanctions envers des colons israéliens qui se seraient rendus coupables de violences envers des Palestiniens en Cisjordanie suite aux attaques du 7 octobre. Dans ce contexte, des vidéos sont relayées sur les réseaux sociaux afin d'illustrer les actes commis par les groupes les plus extrémistes des colons. Alors que ces derniers sont accusés par certains de desservir Israël et d'alimenter l'antisémitisme, on voit régulièrement avancé en ligne des chiffres relatifs à la colonisation. Au total, peut-on lire, ce sont aujourd'hui quelque 500.000 Israéliens qui vivraient au-delà de la ligne verte.

Un chiffre attesté par les autorités israéliennes

Pour rappel, la ligne verte ne constitue pas une frontière officielle. Il s'agit d'une ligne de démarcation fictive, qui a séparé entre 1948 et 1967 la partie de la Palestine occupée par le nouvellement créé État d'Israël et le territoire contrôle par le royaume de Jordanie. Une ligne verte parfois aussi appelée "lignes d'armistice de 1949", puisque son tracé résultait d'une série d'accords bilatéraux à l'issue de la première guerre israélo-arabe.

Depuis la guerre des Six Jours en 1967, Israël a progressivement étendu son territoire, via l'implantation de colonies. Au sein de la péninsule du Sinaï, dans les territoires palestiniens occupés, ou bien encore sur le plateau du Golan. Si la ligne verte n'est pas à proprement parler une frontière, elle a été reconnue comme telle par les Nations Unies en 1967, lorsque le Conseil de sécurité de l’ONU s'y est référé pour enjoindre l’État d’Israël de se retirer des Territoires occupés.

Si l'implantation des colonies s'est accélérée avec le temps et fut notamment encouragée par Benyamin Nétanyahou depuis son arrivée au pouvoir, combien de personnes concerne-t-elle ? Les 500.000 souvent évoqués font consensus : il y a quelques semaines à peine, l'ancien ambassadeur de France en Israël Gérard Araud le citait ainsi lors d'une audition devant les députés. "Vous avez maintenant des milliers de colons israéliens, qui se sont installés en Cisjordanie et qui vous disent : 'Cette terre m'a été donnée par dieu, il est évidemment hors de question que j'y renonce'", a témoigné le diplomate.

"Je ne connais pas de gouvernement israélien", a ajouté l'ex-ambassadeur, "qui serait capable de rapatrier les colons. Vous avez en gros en Cisjordanie un demi-million d'Israéliens, au-delà de la ligne verte. Sur ce demi-million, on peut se dire que 350 ou 400.000 sont dans des blocs proches de Jérusalem et qu'en faisant des rectifications de frontières assez minimes, on parviendrait à les intégrer dans Israël. Mais il reste environ une centaine de milliers de colons, qui sont armés, qui sont déterminés, et qui ne sont pas des migrants économiques, mais des colons idéologiques."

Les chiffres de Gérard Araud sont confirmés par des données provenant des autorités israéliennes elles-mêmes. Un rapport, réalisé à l'initiative d'un ancien membre de la Knesset, permet de visualiser avec précision les implantations de colons et de disposer de chiffres récents, puisque datant de janvier 2023. Au total, ce sont 502.991 colons qui sont recensés, soit une progression de l'ordre de 15.6% en seulement cinq ans.

Notez que ce décompte exclut les 200.000 Israéliens établis dans la partie est de Jérusalem, non comptabilisés. Une partie orientale (et arabe) de la ville annexée en 1967 par l'État hébreu, treize ans avant qu'Israël ne déclare (en 1980) Jérusalem comme sa capitale, "une et indivisible". Cette annexion n'a pas été reconnue par l'ONU : à ce jour, elle définit Jerusalem-Est comme un territoire sous occupation israélienne.

