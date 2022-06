6 janvier 2021 : des images inédites montrent l'ultraviolence de l'assaut du Capitole et le rôle de Trump

L'audition, méticuleusement organisée et calibrée pour sa retransmission télévisée, était la première opportunité pour la commission de présenter au public ce qu'elle a appris des plus de 1.000 témoins interrogés et des 140.000 documents passés au peigne fin.

Sa mission centrale était de tenter d'identifier les catalyseurs de la violence de cette journée sans précédent. Mais les enquêteurs ont également été chargés d'évaluer l'étendue des nombreuses tentatives suspectes de Donald Trump de s'accrocher au pouvoir, et la manière dont elles ont contribué à l'effusion de sang.