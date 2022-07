60 ans de l’indépendance de l’Algérie : le 5 juillet, une date hautement symbolique

Soixante ans plus tard, la plaie est toujours sensible, mais la volonté de renforcer “des liens déjà forts” est présente du côté d’Emmanuel Macron, auteur d’une lettre adressée à son homologue algérien, Abdelmadjid Tebboune. Pour les 60 ans de l’indépendance de l’Algérie, le président de la République a adressé une lettre de vœux au peuple algérien, réitérant “son engagement à poursuivre sa démarche de reconnaissance de la vérité et de réconciliation des mémoires des peuples algérien et français”, comme l’indique le communiqué de presse de l’Élysée.