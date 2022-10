60 centimes le litre de carburant en Russie : que vaut cet argument qui moque (à nouveau) les sanctions européennes ?

Si le message relayé dans sa vidéo par Adrien Bocquet n'est que partiellement juste au sujet des prix du carburant, il faut également tempérer très largement son analyse des sanctions et de leur impact réel sur l'économie russe. Tout d'abord, il faut souligner que durant les derniers mois, la Russie a effectué d'importants profits liés à la vente des hydrocarbures. Il y a quelques semaines, le spécialiste des questions énergétiques et professeur à Sciences Po Thierry Bros faisait remarquer que le pétrole est "un combustible fongible", et que naturellement, "ce qui ne va plus à l’Ouest va à l’Est". Dans le même temps, le professeur d’économie à l'Institut national des langues et civilisations orientales (Inalco) Julien Vercueil tempérait auprès de TF1info le lien entre hausse des prix et des hydrocarbures et sanctions de l'UE. "Cela est contredit par la dynamique des prix, qui montent depuis 2020", notait-il.

Dans le même temps, l'expert de l'Inalco invitait à sortir d'une réflexion court-termiste. Sur une échelle de temps plus longue, "les effets du quasi-arrêt des ventes, depuis juillet, à l'Europe seront brutaux sur les revenus de Gazprom et sur le budget de l'État", prédisait-il. "Bien que la Russie profite temporairement de la hausse des prix de l’énergie, les sanctions européennes frappent durement son économie et les États européens sont plus près que jamais de s’affranchir de toute importation d’hydrocarbures russes", argue pour sa part la Commission européenne. L'​embargo de l'UE sur le pétrole russe doit en effet entrer en vigueur fin 2022.