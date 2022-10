"6500 morts au Qatar" : que sait-on vraiment des décès sur les chantiers de la Coupe du Monde ?

Et ce, pour deux raisons. D'abord, il existe de nombreuses "lacunes dans la collecte de données sur les décès et les blessures liés au travail", d'après l'expression de l'OIT, qui appelle à une "plus grande transparence et prise de responsabilité" à ce sujet, "en particulier ceux liés aux projets d'infrastructure de la Coupe du monde." Par ailleurs, organisations internationalistes, journalistes et ONG alertent sur le mauvais enregistrement des causes de décès. "Les autorités qatariennes n’enquêtent pas sur les causes sous-jacentes" de la mort des ouvriers, écrivait Amnesty International dans son rapport d’août 2022. "Au lieu de cela, les certificats de décès indiquent généralement que ces morts étaient dues à des 'causes naturelles' ou à un 'arrêt cardiaque."

Il n'est pas non plus possible d'évaluer la surmortalité avant et après l'attribution de la Coupe du monde au Qatar, car les deux périodes sont incomparables. "Beaucoup de choses ont changé en dix ans", note Max Tuñon, "qu'il s'agisse de la taille de la main-d'œuvre ou de la nature du travail". On observe en effet une croissance exponentielle de la taille de la main-d'œuvre au Qatar, qui a presque doublé entre 2008 et 2016.