L'épave la plus profonde jamais localisée découverte aux Philippines

Nouveau record et fin d'un mystère. Une équipe d'exploration américaine a annoncé, samedi 25 juin, avoir localisé l'épave d'un destroyer de la marine américaine coulée pendant la Seconde Guerre mondiale. Retrouvé à près de 7.000 mètres de profondeur, il s'agit de l'épave la plus profonde jamais localisée. Celle-ci a été découverte au large des Philippines.

L'USS Samuel B. Roberts a été filmé, photographié et inspecté par un submersible avec équipage. Ces observations ont eu lieu durant une série de plongées, étalées sur huit jours. Le "Sammy B." a sombré pendant une bataille au large de l'île de Samar (centre-est) le 25 octobre 1944, lorsque les forces américaines tentaient de libérer les Philippines, alors colonie des États-Unis sous occupation japonaise.

Les images diffusées montrent les trois tubes d'un lanceur de torpilles et le support de canon du navire."Reposant à 6.895 mètres, il s'agit désormais de l'épave de bateau la plus profonde jamais localisée et étudiée", a tweeté le fondateur de Caladan Oceanic Victor Vescovo, qui a piloté le submersible.