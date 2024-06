Dans le cadre du 80e anniversaire du Débarquement en Normandie, le parcours mémoriel de trois jours d'Emmanuel Macron a débuté ce mercredi 5 juin, à Plumelec, dans le Morbihan. Un moyen de mettre à l'honneur, lors de ce premier jour de commémoration, "le rôle de la résistance bretonne et des parachutistes SAS".

Une facette plus méconnue du Débarquement. Ce mercredi matin, Emmanuel Macron a présidé une première cérémonie à Plumelec, en Bretagne, en mémoire aux maquisards bretons et aux premiers parachutistes de la France libre au sein des SAS, les forces spéciales britanniques, qui lancèrent dans la nuit du 5 au 6 juin l'opération Overlord pour ouvrir un nouveau front face à Adolf Hitler.

Dans la petite commune de 2700 habitants, le président entend souligner "le rôle de la résistance bretonne et des parachutistes SAS, venus d'Angleterre et issus de toutes les régions de France, jusqu'à l'Océanie, qui ont joint leurs forces pour retenir les renforts allemands", a détaillé Emmanuel Macron. C'est également à Plumelec qu'a été tué le premier mort de la Libération, un résistant breton parti en Angleterre.

Je pense aux SAS britanniques et belges, nos compagnons, qui furent sacrifiés pour libérer la France Achille Muller

Le président a pris la parole et déposé une gerbe en compagnie du colonel Achille Muller, dernier des parachutistes français ayant participé à l'opération. Aux jeunes générations, cet homme de "99 ans et demi" conseille de cultiver la "mémoire". "Si demain la France était attaquée, ils devraient faire la même chose que nous".

"Le premier mort, la veille du D-Day, était français. C'était un de mes amis. Je pense aux SAS britanniques et belges, nos compagnons, qui furent sacrifiés pour libérer la France", a-t-il témoigné ce mercredi aux côtés d'Emmanuel Macron (voir l'extrait vidéo ci-dessous).

Débarquement : la prise de parole d'Achille Muller Source : TF1 Info

"J'ai vécu le plaisir de libérer la France. Vous n'imaginez pas le plaisir que c'est. J'étais parti de ma Lorraine natale. J'ai passé la France et l'Espagne où je risquais de me faire tuer pour désertion puisque les Allemands m'avaient incorporé. Et j'ai réussi à aller à Londres et à entrer dans les SAS ", raconte Achille Muller, interrogé par LCI. "J'ai fait 2500 prisonniers alors que nous étions douze", poursuit-il.

Le Débarquement du 6 juin allait ensuite ouvrir la voie à la libération de l'Hexagone et à la défaite de l'Allemagne nazie, et donc à la fin de la Seconde Guerre mondiale. "En Normandie, mais également en Bretagne, nous allons continuer à honorer toutes les mémoires de ceux qui ont contribué à notre libération", a écrit Emmanuel Macron dans un communiqué. Le président se rendra cet après-midi à Saint-Lô, dans la Manche, pour prononcer un discours sur les victimes civiles des bombardements alliés.