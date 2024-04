853 exécutions recensées en Iran en 2023 : les prisons sont devenues des "lieux de massacre", alerte Amnesty International

Avec 853 exécutions en 2023, les prisons iraniennes sont devenues de véritables "lieux de massacre", déplore l'ONG Amnesty International. L'association réclame de "mettre un terme à l'effroyable vague d'exécutions", en hausse de 48% par rapport à 2022. Depuis le début de l'année, 95 autres mises à mort ont déjà eu lieu dans les prisons du pays.

Une "augmentation ahurissante" du nombre de personnes exécutées en Iran l'an dernier. En 2023, 853 personnes ont été tuées dans les prisons iraniennes en raison d'une condamnation à mort. Plus de la moitié de celles-ci sont dues à des infractions liées au trafic de stupéfiants, note l'ONG de défense des droits humains Amnesty International, qui décrit le système pénitentiaire du pays comme un ensemble de "lieux de massacre".

Pour l'association, la communauté internationale doit prendre des mesures pour "mettre un terme à l'effroyable vague d'exécutions" qui a lieu en Iran ces dernières années. Leur nombre total est en hausse de 48% par rapport à 2022 et de 172% par rapport à 2021. Ce bilan du nombre de peines de mort appliquées est donc le plus haut depuis 2015 au sein de la République islamique. Rien que depuis le début de l'année, 95 autres exécutions s'y sont déjà déroulées.

Minorités ethniques et opposants politiques visés

"Les autorités iraniennes ont renforcé la peine capitale dans le but de répandre la peur au sein de la population et de resserrer leur emprise sur le pouvoir, à la suite du soulèvement Femme, Vie, Liberté", accuse Amnesty. En septembre 2022, un important mouvement de contestation du pouvoir en place avait en effet embrasé le pays pendant des mois, après la mort d'une jeune Kurde iranienne, Mahsa Amini, arrêtée par la police des mœurs pour non-respect du strict code vestimentaire islamique. L'an dernier, neuf personnes ont été exécutées à cause de leurs liens avec cette vague de colère.

"En l'absence d'une réaction mondiale vigoureuse, les autorités iraniennes se sentiront autorisées à exécuter des milliers d'autres personnes dans les années à venir, en toute impunité", a déclaré Diana Eltahawy, directrice régionale adjointe pour le Moyen-Orient, dans un communiqué de l'ONG. Amnesty dénonce aussi particulièrement "les politiques meurtrières de lutte contre la drogue de la République islamique", dont le trafic est fermement réprimandé dans le pays. De nombreux membres de minorités ethniques, d'opposants politiques et de mineurs figurent par ailleurs parmi les exécutés.

En Iran, les exécutions se font généralement par pendaison dans les prisons, parfois en public.