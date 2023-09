872 migrants ont traversé la Manche samedi pour rallier le Royaume-Uni, nouveau record pour 2023

L'été reste la période la plus propice pour ces traversées périlleuses et le mois d'août a connu un record mensuel, avec plus de 5300 personnes arrivées sur une centaine de petits bateaux. Un sujet particulièrement sensible pour le gouvernement conservateur de Rishi Sunak qui a fait de la lutte contre cette immigration illégale une de ses priorités.

Malgré un durcissement de la législation, qui interdit désormais aux migrants parvenus illégalement sur le sol britannique d'y demander l'asile, le gouvernement peine à enrayer ce phénomène qui a explosé ces dernières années. Il prévoit aussi d'expulser les migrants vers leurs pays ou des pays tiers comme le Rwanda, un projet bloqué en l'état par la justice.

Au cours des dernières années, des dizaines de personnes sont mortes lors de plusieurs naufrages. Le 12 août dernier, six Afghans âgés de 21 à 34 ans ont trouvé la mort après que leur embarcation de fortune se soit "déchiré(e) en mer", selon les premiers éléments de l'enquête. Il s'agit du naufrage le plus meurtrier depuis celui survenu en novembre 2021, lorsque au moins 27 migrants avaient péri dans le détroit du Pas-de-Calais.