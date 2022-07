À contre-courant de l'UE, la Hongrie veut importer davantage de gaz russe

Le but est de "garantir la sécurité de l'approvisionnement énergétique de la Hongrie dans les prochains mois", a souligné Péter Szijjarto, ministre des Affaires étrangères hongrois, réputé proche du Kremlin. Or, "dans le contexte actuel, qu'on le veuille ou non", il est "tout simplement impossible" de se procurer ce surplus "sans apport russe, c'est un fait", a-t-il ajouté.

"On peut donner de faux espoirs, on peut rêver, on peut brasser du vent, mais les faits et la réalité physique sont têtus", a insisté le ministre. Il devait également s'entretenir avec le vice-Premier ministre russe, Alexandre Novak, homme fort du secteur de l'énergie en Russie.