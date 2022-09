À l'ONU, le Mali qualifie le gouvernement français de "junte" et salue la Russie

Tout en accusant la France de "pratique néocoloniale, condescendante, paternaliste et revancharde", le dirigeant a salué en revanche "les relations de coopération exemplaire et fructueuse entre le Mali et la Russie", qui fournit le pays en équipements militaires depuis le début de l'année et dont les mercenaires du groupe Wagner opèrent sur le terrain.

Le Premier ministre par intérim a par ailleurs rejeté les déclarations du secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres qui a affirmé, il y a quelques jours lors d'une interview à RFI et France 24, que les 46 soldats ivoiriens détenus au Mali depuis début juillet n'étaient pas des "mercenaires", contredisant les accusations de Bamako.

Le colonel Maïga a également vertement critiqué plusieurs responsables africains, comme le président nigérien Mohamed Bazoum, qu'il a accusé de ne pas être nigérien, ou le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara, en décrivant la "manœuvre" permettant à un président de "conserver le pouvoir pour lui seul et son clan" en changeant la Constitution pour obtenir un troisième mandat.