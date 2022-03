À Paris, des milliers de manifestants pour dire "non à la guerre en Ukraine"

La mobilisation citoyenne prend de l'ampleur. Au lendemain d'importantes mobilisations en Europe, de nombreux rassemblements étaient organisés samedi en France, dont le principal était à Paris, en présence de responsables politiques de tous bords.

Plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées dans l'après-midi sur la place de la République pour protester contre l'invasion de l'Ukraine par la Russie et dire "non à la guerre en Europe". "On sera là chaque week-end, à Paris ou ailleurs, jusqu’à ce que M. Poutine parte, retire ses chars", a assuré à l'AFP Aline Le Bail-Kremer, membre de Stand With Ukraine, une des organisations à l'initiative du rassemblement dans la capitale. On pouvait lire sur les pancartes des manifestants "Stop War", "Poutine Assassin" ou encore "Sauvez l'Ukraine".