À peine dévoilée, la première voiture électrique russe est déjà la risée des réseaux sociaux

La première voiture électrique de conception russe a été dévoilée en début de semaine. Sur Internet, les réactions ne se sont pas fait attendre, entre sarcasme et moquerie.

On la surnomme déjà, avec sarcasme, la "Tesla Killer". En début de semaine, le constructeur automobile russe Avtotor a dévoilé un prototype de véhicule à propulsion électrique "100% made in Russie", conçue en partenariat avec l'Université polytechnique de Moscou. En quelques heures à peine, la première voiture électrique russe, baptisée Amber, a été tournée en dérision sur les réseaux sociaux. En Ukraine, c'est même devenu un "mème" (des images détournées de manière humoristique et diffusées en masse sur Internet).

Le modèle Amber sera assemblé au sein de l'usine Avtotor de Kaliningrad, d'où sont sortis des véhicules BMW, Ford, KIA ou encore Hyundai avant la mise en place des sanctions occidentales. Le moteur et la batterie seront d'origine russe, promet le constructeur, qui ambitionne d'en faire la voiture du peuple avec un prix de vente abordable. La production débutera en 2025, avec l'objectif de 50.000 unités par an. "Le projet en est maintenant au stade des essais, et l'apparence de la carrosserie va donc changer", peut-on lire dans un article en ligne du média russe RB, spécialisé dans l'actualité des nouvelles technologies.

De quoi inspirer les internautes, qui s'en sont donnés à cœur joie pour moquer le nouveau modèle russe sur les réseaux sociaux. "Tous les vrais designers ont quitté la Russie. La Avtotor Amber entrera dans l’Histoire comme la voiture la plus laide jamais conçue", s'amuse un internaute, dont le message posté sur X (anciennement Twitter) a été repéré par nos confrères du site d'information Numerama. "La Fiat Multipla n’est désormais plus la voiture la plus moche du monde", raille un autre, toujours sur le réseau social d'Elon Musk, le fondateur de la marque de véhicules électriques Tesla.

Le pays dirigé par Vladimir Poutine est loin d'avoir adopté massivement les véhicules électriques. Ces derniers représentent seulement 0,05 % des ventes, indique The Moscow Times. Pour remédier à cela, le gouvernement russe prévoit un investissement de 10,5 milliards de dollars dans le développement des véhicules électriques et hydrogènes d'ici à 2030. Et pour encourager les automobilistes à se convertir, les péages d'autoroutes sont gratuits pour les propriétaires. À Moscou, la ville la plus peuplée d'Europe, on compte seulement 3500 voitures électriques immatriculés, soit 0,09 % du parc automobile total.