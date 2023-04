Contre-offensive, frappes russes et enfants déportés ... Le point sur la situation en Ukraine

Missiles abattus par l'Ukraine. Au total, l'armée ukrainienne a annoncé sur Telegram avoir abattu "21 missiles de croisière sur un total de 23 ainsi que deux drones". Un bilan dont s'est félicité Volodymy Zelensky, relevant que sans cette contre-attaque, "l'État terroriste russe aurait réussi à faire beaucoup plus de victimes". "Cela prouve une fois de plus que nous ne pouvons arrêter la terreur et sauver les gens qu'avec des armes", a ajouté le président ukrainien, appelant à une "riposte" internationale.

Kiev se dit prêtre pour la contre-offensive. Ce sont les premières frappes d'une telle ampleur depuis le début du mois de mars. Preuve de la fébrilité de Moscou, qui a érigé 800 km de fortification avant l'arrivée du printemps et la promesse de la contre-offensive ukrainienne. D'autant que l'armée de Kiev se dit prête à démarrer cette attaque d'ampleur pour reconquérir les territoires occupés par l'envahisseur russe. "Les préparatifs touchent à leur fin", a ainsi déclaré le ministre ukrainien de la Défense. "L'équipement a été promis, préparé et partiellement livré. Plus largement, nous sommes prêts, s'est félicité Oleksiï Reznikov au cours d'une conférence de presse. Quand Dieu le voudra, (quand il y aura) la météo et la décision des commandants, on le fera."

Après plus d'un an de conflit, cette offensive, appuyée par de puissants équipements occidentaux, fera entrer la guerre dans une nouvelle phase. Face à l'annonce de cet assaut qui pourrait renverser le cours de l'invasion russe - Kiev veut libérer près de 20% de son territoire occupé, dont la péninsule de Crimée - Moscou se prépare. Le Kremlin a notamment mobilisé des centaines de milliers de réservistes.