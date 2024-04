À 7 ans, une Américaine récolte 15.000 dollars en vendant de la limonade pour offrir une pierre tombale à sa mère

Aux États-Unis, une petite fille de sept ans a brutalement perdu sa mère, qui l'élevait seule. Pour payer une pierre tombale en granit, elle a commencé à vendre des verres de limonade. Une initiative qui lui a permis de récolter 15.000 dollars.

Dans l'Alabama, État du sud-est des États-Unis, une vente de limonade a connu un succès inattendu. Dans la ville de Scottsboro, une petite fille de 7 ans, Emouree Johnson, a réussi à récolter 15.000 dollars (environ 14.000 euros) en seulement quelques jours. Et si elle a pu récolter autant d'argent, c'est que son geste a ému de nombreux habitants de son quartier.

Comme l'a rapporté CBS News, le 19 avril dernier, la mère de la petite fille est brutalement décédée au début du mois, à l'âge de 29 ans, alors qu'elle élevait seule sa fille. Mais lors de sa première visite au cimetière, la fillette, accompagnée de sa grand-mère, s'émeut de voir que la pierre tombale pour la sépulture de sa mère st en métal tandis que toutes celles environnantes sont en granit. Et pour cause, la famille n'a pas eu les moyens d'en payer une à Karli Johnson.

300 dollars pour un verre de limonade

La jeune Emouree décide alors de récolter de l'argent en vendant des limonades devant chez elle. Si elle ne dévoile pas la raison de ce stand, la nouvelle se propage rapidement chez les habitants qui arrivent bientôt pour aider la fillette. "Le plus que j'ai eu, c'est 300 dollars pour un seul verre de limonade", se réjouit Emouree Johnson auprès de CBS New. En un mois, entre le 1 et le 30 avril, la petite fille parvient ainsi à récolter 15.000 dollars. "Elle ne pensait pas qu'autant de personnes voulaient prendre soin d'elle et aimaient sa maman", raconte sa grand-mère.

Une bonne nouvelle qui n'est pas arrivée seule : Emouree pourra finalement conserver la somme récoltée pour financer ses études, puisque les pompes funèbres de Scottsboro ont décidé d'installer une pierre tombale en granit sur la sépultude de sa mère.