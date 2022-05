Emmanuel Macron propose une "communauté politique européenne" pour accueillir l'Ukraine

Comment l'Union européenne peut-elle mieux répondre aux crises qu'elle traverse ? Ce fut la teneur du discours d'Emmanuel Macron, ce lundi 9 mai devant le Parlement européen de Strasbourg, en clôture de la Conférence sur l'avenir de l'Europe. Après avoir plaidé pour plus d'"indépendance" et de "souveraineté" de l'UE vis-à-vis de ses partenaires, il a également jugé nécessaire de "repenser notre géographie et l’organisation de notre continent", notamment en réponse à "la guerre en Ukraine et l’aspiration légitime de ce peuple, comme de la Moldavie et de la Géorgie, à rejoindre l’Union européenne".