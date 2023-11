A-t-on perdu la trace de "plusieurs dizaines d'otages" israéliens à Gaza ?

À l'heure des libérations d'otages israéliens du Hamas, certains d'entre eux seraient impossibles à localiser avec précision. Plusieurs dizaines d'otages seraient ainsi aux mains d'organisations autres que le Hamas. Si cette information était à l'origine évoquée par des représentants du Qatar, des officiels américains ont apporté des éléments concordants.

Des otages impossibles à localiser ? Sur les réseaux sociaux, on a pu lire ces derniers jours que "le Hamas a perdu la trace de dizaines d'otages israéliens". Ces derniers, "environ 40 femmes et enfants", se trouveraient "aux mains de civils et de gangs indépendants à Gaza". Une information qui émanerait du Qatar, mais qui prend peu à peu de l'épaisseur, depuis de récentes déclarations d'officiels américains.

De premiers éléments relayés par le Premier ministre qatari

Alors que la trêve en place à Gaza pourrait être à nouveau prolongée ce jeudi, le Qatar, qui joue un rôle central dans les négociations, a fait savoir que plusieurs dizaines d'otages israéliens devraient être localisés, sans quoi la trêve risquerait de prendre fin.

Cette préoccupation porte sur la situation de 40 femmes et enfants qui ne seraient pas détenus par le Hamas. Interrogé par le Financial Times, le Premier ministre qatarien, Mohammed ben Abderrahmane Al-Thani, a expliqué que ces individus semblent être aux mains d'autres organisations palestiniennes. La faute a ainsi été rejetée "sur d'autres organisations et sur les Palestiniens qui ont saccagé le sud d'Israël après que les combattants ont franchi les barrières de sécurité israéliennes autour de Gaza", note le quotidien britannique.

"On sait que le Jihad islamique et deux ou trois sous-groupes qui ont franchi la barrière le 7 octobre et qui ont capturé des otages pourraient vouloir tenir la dragée haute au Hamas pour obtenir des avantages de cette organisation", a noté au micro d'Europe 1 le spécialiste du Moyen-Orient et docteur en géopolitique Frédéric Encel. "D'ailleurs", a-t-il ajouté, "le Hamas a affirmé très rapidement qu'il ne détenait pas, lui, les 240 otages."

Des officiels américains confirment

Dans un premier temps, ces otages dont la trace aurait été perdue étaient uniquement évoqués par le Qatar. Mais c'était sans compter sur des éléments apportés dimanche 26 novembre en fin de journée par Jake Sullivan à la télévision américaine NBC. Le conseiller à la sécurité nationale des États-Unis a confirmé les informations qatariennes. "Nous savons que le Hamas n'est pas le seul à détenir des otages. Le Jihad islamique palestinien, un autre groupe terroriste qui a participé au massacre brutal du 7 octobre, détient des otages, ainsi que d'autres groupes" qui ne leur sont pas directement affiliés. Des entités qui entretiennent toutefois "des liens étroits" entre elles, et dont on peut supposer qu'elles dialoguent les unes avec les autres.

L'enjeu, selon le haut dignitaire américain, est désormais que ces structures se trouvent "liées d’une manière ou d’une autre à un accord dans lequel tous les derniers otages à Gaza et encore en vie soient restitués et réunis avec leurs familles".

Lundi, sur LCI, le grand reporter et ancien correspondant à Jérusalem Gallagher Fenwick a estimé que "le Hamas sait où se trouvent tous les otages, mais n'a strictement aucun intérêt à le dire". "Au bout d'une cinquantaine de jours de guerre à haute intensité, la seule manière de les libérer est de négocier avec une organisation terroriste", a-t-il ajouté. Difficile donc, selon lui, d'imaginer que le Hamas ne dispose pas de la localisation des personnes détenues, ou a minima des contacts permettant d'identifier leur position.

