À Washington, Macron s'en prend aux subventions américaines "super agressives" contre les entreprises françaises

Après une réunion sur le nucléaire civil et une rencontre avec la communauté française pour le premier jour de sa visite d'État aux Etats-Unis, Emmanuel et Brigitte Macron rencontreront Joe et Jill Biden pour un dîner se voulant intime. Le faste protocolaire sera déployé jeudi la Maison Blanche pour le président français, entre coups de canon, réunion dans le Bureau Ovale et dîner de gala.