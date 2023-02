Un bus percute "délibérément" une garderie, deux enfants tués : le Québec sous le choc

Âge de 51 ans, le chauffeur a été arrêté peu après les faits pour "homicide et conduite dangereuse". Selon la police, il s'agirait d'un acte "délibéré" mais aucun mobile n'a été donné. L'homme était interrogé par les policiers mercredi après-midi. Il n'avait pas d'antécédents judiciaires. Il n'a pour l'instant pas été inculpé et les circonstances du drame restent floues, a précisé la police. Ce sont des parents venus déposer leurs enfants à la garderie qui ont maîtrisé l'homme, qui paraissait "agité" et était "à moitié déshabillé", selon des témoins.