Accident dans une mine en Pologne : l'opération de sauvetage abandonnée car trop dangereuse

Pour rappel, selon le groupe JSW, une première explosion de méthane a eu lieu peu après minuit, mercredi 20 avril, dans une zone où travaillaient 42 mineurs. Ensuite, une deuxième explosion a eu lieu un peu plus tard durant les opérations de sauvetage, touchant les secouristes. Au total, cinq personnes, dont un secouriste, sont mortes et sept sont portées disparues. Une vingtaine de personnes ont été hospitalisées, dont six pour des brûlures graves.

Ces dernières années, la Pologne, qui dépend toujours du charbon pour environ 70% de son énergie, a connu d'autres accidents miniers. En mars 2021, deux mineurs sont morts et deux autres ont été blessés dans un accident survenu dans la mine de Myslowice-Wesola dans le sud de la Pologne. En 2018, cinq autres sont morts dans la mine de Zofiowka appartenant à JSW.