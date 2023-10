Accident de bus mortel à Venise : un Français parmi les blessés

Au lendemain du drame, l'identification des corps est toujours en cours. Au moins 21 personnes sont mortes et une vingtaine d'autres ont été blessées mardi soir à Venise lorsqu'un bus transportant des touristes, est tombé d'un pont et a pris feu, selon les autorités de cette ville mondialement connue du nord-est de l'Italie. Le car transportait des touristes, une quarantaine selon les médias italiens, dont des Français, des Ukrainiens et des Allemands. Selon l'agence de presse italienne Ansa, des ressortissants français se trouveraient parmi les victimes. Les autorités locales ont seulement confirmé pour l'heure la présence d'un Français parmi les blessés.

De son côté, la cheffe de la diplomatie française Catherine Colonna a indiqué pendant la nuit sur le réseau X (ex-Twitter) que ses services sont "en contact avec les autorités italiennes pour identifier d'éventuelles victimes françaises". "Le bilan, provisoire, fait état d'au moins 21 victimes et de plus de 20 personnes hospitalisées, dont beaucoup sont dans un état très grave", avait annoncé un peu plus tôt Luca Zaia, le gouverneur de la région Vénétie, dont Venise est la capitale, sans préciser leurs nationalités, déplorant "une tragédie aux proportions énormes".