Accident de train en Grèce : à Larissa, les habitants affluent pour donner leur sang

Une collision mortelle. Ce mardi matin, en Grèce, un train de passagers et un convoi de marchandises se sont heurtés, provoquant l'une des catastrophes ferroviaires les plus meurtrières de la dernière décennie. Le bilan est glaçant. 38 personnes sont décédées, et la plupart des victimes sont "des jeunes", a souligné le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis, alors que de nombreux étudiants rentraient à Thessalonique après un week-end prolongé.

Les deux trains, qui se sont heurtés frontalement alors qu'ils se trouvaient pour une raison indéterminée sur la même voie depuis plusieurs kilomètres, ont également fait plusieurs dizaines de blessés. D'après le bilan arrêté mercredi matin, les secours en ont comptabilisé au moins 85.