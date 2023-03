VIDÉO - "La privatisation tue !" : en Grèce, la colère monte après la catastrophe ferroviaire

Si le drame est imputé par les autorités à une "tragique erreur humaine", la polémique enfle en Grèce sur l'état du réseau ferroviaire que beaucoup jugent vétuste. Mercredi, le ministre des Transports, Kostas Karamanlis, a présenté sa démission et le chef de gare de Larissa a été arrêté. L'homme âgé de 59 ans doit être entendu ce jeudi par la justice. Il est poursuivi pour "homicides par négligence" et pour avoir provoqué des "blessures corporelles" et va devoir expliquer comment un train transportant 342 passagers et dix employés des chemins de fer, reliant Athènes à Thessalonique dans le nord du pays, a pu être autorisé à emprunter la même voie qu'un convoi de marchandises. Face au drame, la Grèce a décrété un deuil national de trois jours.