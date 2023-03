Accident de trains en Grèce : ce que l'on sait du drame qui a fait au moins 36 morts

Au moins 36 personnes sont mortes mardi 28 février au soir en Grèce dans la violente collision d'un convoi de marchandises et d'un train arrivant en sens inverse, qui comportait 342 passagers et dix employés et circulait entre Athènes et Thessalonique.

Après le choc frontal entre les deux trains, un incendie s'est déclenché. Les deux locomotives ont été détruites et les trois premiers wagons du train de passagers ont été pulvérisés et ont déraillé, au niveau de la ville de Larissa, dans le centre du pays. 150 pompiers et 40 ambulances ont été mobilisés, selon les secours grecs. Aussi, des grues et des mécaniciens ont été déployés pour essayer de dégager les débris et soulever les wagons renversés.