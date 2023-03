Accident de trains en Grèce : commission européenne, syndicats... ils redoutaient une catastrophe

Le problème serait latent, selon les syndicalistes. Une organisation avait prévenu pas plus tard que le 7 février d'un "accident à venir". "Tant que des mesures ne seront pas prises sur les lieux de travail et la sécurité de l'exploitation et de la circulation des trains, les accidents ne cesseront pas." Et de mettre en garde : "Il est exaspérant de voir qu'il s'agit désormais d'un phénomène quasi-quotidien et qu'aucune mesure indispensable n'est prise, qu'aucune amélioration de l'infrastructure et du fonctionnement ne soit lancée, que les agences impliquées ne soient pas contrôlées et qu'aucune responsabilité ne soit recherchée."

Au centre des critiques : la sécurisation du réseau. Le syndicat OSE a rappelé mardi que les employés ont souvent protesté pour que des dispositifs de sécurité comme le Système européen de contrôle des trains soient mis en place. Et pour cause : la Grèce est le seul pays de l’Union européenne (UE) a ne pas avoir adopté cette technologie. Le 15 février, la Commission européenne a d'ailleurs saisi la Cour de justice européenne contre la Grèce pour "non-respect des règles relatives au transport ferroviaire".