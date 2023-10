Accident mortel à Venise : le pont d'où le bus a chuté était vétuste et devait être rénové

La veille, plusieurs associations avaient déjà pointé du doigt l'état de la chaussée. Domenico Musicco, président de l'Association des victimes d'accidents de la route au travail, avait dénoncé auprès de l'AFP "une tragédie annoncée", affirmant que le rail de sécurité était "fait pour une route de campagne". "L'entretien des routes italiennes est médiocre. On investit trop peu dans la sécurité routière. On estime à 30% le nombre d’accidents dû à cela", avait-il insisté. L'Asaps, une autre association de sécurité routière italienne, a aussi estimé que le rail était "trop bas pour contenir un véhicule de ce poids", selon la presse italienne. "La glissière de sécurité n'a rien à voir avec l'accident", avait rétorqué de son côté le ministre des Transports italien Matteo Salvini, ajoutant qu'il était "trop tôt pour faire des commentaires" sur le déroulé de l'accident, d'après l'agence Ansa.

Le bilan de la tragédie s'élève à 21 morts et 15 blessés, dont cinq dans un état grave. Outre le chauffeur italien, sont décédés neuf Ukrainiens, quatre Roumains, trois Allemands, deux Portugais, ainsi qu'un Croate et un Sud-Africain. Le plus grave accident de ce genre en Italie à ce jour s'était produit le 28 juillet 2013, lorsqu'un autocar transportant une cinquantaine de passagers était tombé d'un viaduc d'une trentaine de mètres près d'Avellino, à une cinquantaine de kilomètres à l'est de Naples. Au total, 38 personnes étaient mortes sur le coup, deux étaient décédées des suites de leurs blessures.