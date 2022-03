11 ans après, "la catastrophe de Fukushima reste un événement indélébile pour la population"

Le 11 mars 2011, vous vous êtes envolé au Japon pour couvrir le tsunami qui était en train de ravager l'île nippone, qu'avez-vous vu ?

François-Xavier Ménage : Je suis parti là-bas à la suite de cette catastrophe naturelle qui ébranlait le pays. En arrivant sur place, on s'est retrouvé face à des scènes de destructions hallucinantes sur le littoral à côté de Sendai - la grande ville de cette région qui a été dévastée. Au fur et à mesure, on a compris la gravité de la situation autour de la centrale. À ce moment-là, nous nous trouvions à 60 ou 70 kilomètres de Fukushima, la zone n'avait pas encore été évacuée. On regardait les images en direct de la centrale Fukushima avec d'autres journalistes et un traducteur.

Au téléphone, on apprend que la ministre de l'Écologie de l'époque nous demande de foutre le camp. On est face à une catastrophe naturelle qui se transforme en catastrophe nucléaire. De toute façon, on n'a plus de carburant. On ne peut pas partir. Le danger est invisible. Finalement, on est resté calme. Je me souviens qu'après la catastrophe, j'ai rencontré le Premier ministre de l'époque. Dans son bureau, il avait tracé le Japon et dessiné un énorme cercle. Il me raconte qu'au moment de la catastrophe, il s'est demandé s'il fallait évacuer la zone allant de Sendai à Tokyo - soit 50 millions d'habitants. C'était une décision difficile pour lui.