Accords de Minsk, territoires du Donbass, Nord Stream 2... Cinq points-clés pour comprendre la crise ukrainienne

Les deux territoires séparatistes du Donbass sont au cœur des discussions, alors que Vladimir Poutine a reconnu lundi leur indépendance. Donetsk et Lougansk sont les deux principales villes du bassin minier du Donbass, frontalier de la Russie, sur la rive septentrionale de la Mer Noire. Elles comptent respectivement deux millions et 1,5 million d'habitants.

Or, depuis 2014, les territoires de Donetsk et de Lougansk sont déchirés par des affrontements entre les autorités ukrainiennes et des forces séparatistes. Ceux-ci ont proclamé leur indépendance à l'issue de référendums, non reconnus par la communauté internationale, réalisés à la suite de l'annexion de la Crimée par la Russie. La guerre qui oppose depuis cette date les séparatistes aux autorités de Kiev a fait plus de 14.000 morts.

Kiev et les Occidentaux accusent la Russie de soutenir militairement et financièrement les séparatistes prorusses. De son côté, Moscou soutient que le Donbass, de même qu'une large partie de l'Est ukrainien, est peuplée de russophones et doit donc être protégés du nationalisme ukrainien. La présence de russophones est notamment liée à l'envoi de nombreux travailleurs russes après la Seconde Guerre mondiale lors de la période soviétique.