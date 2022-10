Accusation de "bombe sale" en Ukraine : les images russes ne prouvent rien

La première colonne rassemble les prétendues "sources de substances radioactives". Sauf qu'à chaque fois, il s'agit d'image d'archives dont certaines n'ont aucun lien avec l'Ukraine. Seul le premier cliché, avec les "piscines de stockage pour le combustible nucléaire utilisé" pour les armes, a un lien avec le régime de Kiev. Il s'agit d'une photo aérienne de la Centrale nucléaire de Rivné, dans le nord ouest du pays, disponible en ligne. Le deuxième cliché, supposé prouver que l'Ukraine peut stocker les déchets radioactifs, montre quant à lui le site de stockage de la centrale nucléaire de Zaporijia. Soit, celle qui est actuellement entre les mains de l'armée de Vladimir Poutine.

Quant aux deux dernières photos de cette colonne de gauche, les fameux "réacteurs de recherche scientifique" entre les mains de Kiev, elles sont encore plus farfelues. Ainsi, le site industriel qui apparaît en bas à gauche se trouve en réalité… en Russie. Ce cliché est en effet disponible dans un article de l'agence de presse russe Tass, avec cette légende : "Dans le hall de l'unité de puissance n°3 de la centrale nucléaire de Beloyarsk", située dans l'oblast de Sverdlovsk. Même constat pour la quatrième photo, sur laquelle on distingue un homme avec des gants spéciaux pour manipuler du matériel en toute sécurité. Comme l'a repéré un ancien journaliste du collectif Bellingcat, l'illustration est en réalité issue d'un article à propos du complexe scientifique et industriel de Novosibirsk, en Russie. Si nous avons eu du mal à la retrouver en ligne, c'est parce que l'image a été volontairement inversée. Cette manipulation rend plus difficile la recherche.