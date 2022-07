Accusation de violences sexuelles : Taha Bouhafs reproche à LFI de ne pas lui avoir permis de se défendre

Le bras de fer entre Taha Bouhafs et la France insoumise. Le journaliste a reproché mardi 5 juillet à son ancien parti de ne pas lui avoir permis de se défendre face aux accusations de "violences sexuelles". Ces dernières avaient entraîné son retrait des élections législatives. Le mouvement de Jean-Luc Mélenchon a, de son coté, mis en avant la "volonté de confidentialité" des plaignantes.

Dans une lettre ouverte à LFI sur les réseaux sociaux, Taha Bouhafs rapporte n'avoir "jamais été confronté aux dites accusations", contrairement à ce qu'avait alors annoncé LFI. Il épingle également la députée Clémentine Autain qui a recueilli certains témoignages contre lui et lui a, selon lui, enjoint d'abandonner sa candidature. Clémentine Autain a "avancé que la procédure n'a pas à aller jusqu'au bout puisque je me serais retiré de moi-même : c'est précisément sur sa demande que je me suis retiré, pour qu'une procédure se déroule sereinement", dit-il. "J'apprends donc qu'il n'y aura pas d'enquête, pas de vérifications, pas de confrontation. Taha éliminé. L'affaire est réglée", s'indigne Taha Bouhafs.