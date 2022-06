Adhésion à l'UE : France, Allemagne, Italie et Roumanie pour un statut de candidat "immédiat" pour l'Ukraine

"Tous les quatre, nous soutenons le statut de candidat immédiat à l'adhésion", a lancé le chef de l'État français aux côtés du chancelier allemand Olaf Scholz, du chef du gouvernement italien Mario Draghi et du président roumain Klaus Iohannis. "Ce statut sera assorti d'une feuille de route et impliquera aussi que soit prise en compte la situation des Balkans et du voisinage, en particulier de la Moldavie", a-t-il ajouté, lors de ce point presse organisé dans les jardins du palais présidentiel ukrainien.

Le chef du gouvernement italien a confirmé cette position. L'Italie "veut l'Ukraine dans l'Union européenne", a déclaré Mario Draghi, "elle veut que l'Ukraine ait le statut de candidat et soutiendra cette position lors du prochain Conseil européen", a-t-il ajouté. Mais il a laissé entendre que le chemin pourrait être long avant une adhésion. "Le chemin de candidat à membre (de l'UE) est un chemin, et non un point" fixe, a-t-il souligné.