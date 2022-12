Adhésion à l'Union européenne : les États membres octroient formellement le statut de candidat à la Bosnie-Herzégovine

La Commission européenne avait recommandé en octobre aux États membres d'accorder ce statut à ce pays pauvre et instable, confronté à des menaces sécessionnistes. La Bosnie devra mener d'importantes réformes pour renforcer l'État de droit, la lutte contre la corruption et la criminalité organisée, la gestion des migrations et les droits fondamentaux, ont précisé les États membres.