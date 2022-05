Adhésion de la Finlande et de la Suède à l’Otan : Erdogan "résolu" à bloquer le processus

Recep Tayyip Erdogan douche l'enthousiasme occidental dans le dossier de l'élargissement annoncé de l'Otan. Alors que l'adhésion d'un nouvel État membre ne peut se faire qu'à l'unanimité, le président turc s'est dit, jeudi 19 mai, "résolu" à contrer la demande d'adhésion de la Finlande et de la Suède.

"Nous sommes résolus à maintenir notre position, nous avons informé nos amis que nous dirons non à la Finlande et à la Suède qui veulent rejoindre l'Otan et nous persisterons dans cette voix", a déclaré le chef de l'État devant une assemblée de jeunes gens, à l'occasion de la Journée de la jeunesse. "Cette Suède et cette Finlande sont les pays qui hébergent les terroristes chez eux, le PKK et l'YPG"', a-t-il martelé à propos du Parti des Travailleurs du Kurdistan (PKK) et de ses alliés kurdes irakiens de l'YPG.