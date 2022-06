Adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne : ce que Bruxelles exige de Kiev

Volodymyr Zelenksy avait exhorté, le 28 février, l'Union européenne à intégrer son pays rapidement "via une nouvelle procédure spéciale". "Je suis sûr que c'est juste. Je suis sûr que c'est possible", avait martelé le chef d'État. Problème : aucun texte ne prévoit un tel dispositif. "Il faut être honnête. (...) Si on dit que l’Ukraine va rentrer dans l’UE dans 6 mois, 1 an ou 2 ans, on ment. Ce n’est pas vrai. C’est sans doute 15 ou 20 ans, c’est très long", avait affirmé, fin mai, Clément Beaune, alors ministre français délégué français aux Affaires européennes.

Concrètement, le processus débute par l’acceptation de la demande par la Commission, puis le Parlement européen et le Conseil de l'Europe. Puis la validation officielle est réalisée par le Conseil européen, à l’unanimité des 27. Une "navette" qui, donc, peut durer des décennies. Le temps que Kiev réponde aux (nombreuses) attentes de Bruxelles.