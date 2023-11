Union européenne : l'Ukraine et la Moldavie font un pas de plus vers une future adhésion

"L'Ukraine continue à faire face à des difficultés énormes et à la tragédie provoquée par la guerre d'agression de la Russie", a souligné Ursula von der Leyen, ajoutant qu'en dépit de ces difficultés, l'Ukraine avait continué à se réformer "en profondeur" en vue de son adhésion à l'UE. Il s'agit surtout pour Kiev de conditions à remplir en matière de réformes judiciaires et de lutte contre la corruption généralisée, un fléau qui gangrène le système politique ukrainien.

En Moldavie, la présidente Maia Sandu a salué une "étape importante" pour le pays. "La Moldavie est fermement sur la voie de l’adhésion à l’UE et nous continuerons à travailler sans relâche pour atteindre cet objectif", a continué la dirigeante. Ce petit pays roumanophone, parmi les plus pauvres d'Europe et limitrophe de l'Ukraine, dénonce régulièrement des tentatives de déstabilisation de la part de la Russie.

Enfin, la Géorgie, en partie occupée par l'armée russe depuis 2008, n'a pas été oubliée par la Commission et obtient, sous conditions, le statut de pays candidat à l'adhésion, qui lui avait été refusé en 2022. Le pays devra toutefois entreprendre d'"importantes réformes", correspondant aux "aspirations de l'écrasante majorité de ses citoyens à rejoindre l'UE", a averti Ursula von der Leyen.