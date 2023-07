Adhésion de la Suède à l'Otan : un accord de principe trouvé avec la Turquie

Après la Finlande, la Suède s'apprête à suivre le mouvement. Quelques heures avant le début du sommet de Vilnius (Lituanie) - où se tient le rassemblement annuel de l'Otan à partir de mardi 11 juillet -, la Turquie a donné son feu vert à l'admission de la Suède au sein de l'alliance. Une décision d'autant plus importante qu'Ankara bloquait les négociations depuis plus d'un an. "Je suis heureux d'annoncer que le président Erdogan a accepté de transmettre le protocole d'adhésion de la Suède" au Parlement turc "dès que possible et de travailler avec l'assemblée pour garantir une ratification", a déclaré le patron de l'organisation, Jens Stoltenberg. "Finaliser l'adhésion de la Suède à l'Otan est une étape historique qui bénéficie à la sécurité de tous les alliés de l'Otan en cette période critique. Elle nous rend tous plus forts et plus en sécurité", a-t-il assuré.