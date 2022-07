Affaibli, le pape François évoque "la possibilité de se mettre de côté"

Le pape François, âgé de 85 ans et diminué par de vives douleurs au genou, a confié qu'il ne pourrait "plus voyager" au même rythme qu'auparavant, évoquant également la possibilité de se "mettre de côté". Lors de son déplacement au Canada, il est apparu affaibli, avec une canne ou en fauteuil roulant, avec lequel il est désormais contraint de se déplacer.

"Ce voyage était un peu un test : il est vrai qu’on ne peut pas faire les voyages dans cet état, il faut peut-être changer un peu le style", a-t-il reconnu lors d'une conférence de presse dans l'avion, dans la nuit de vendredi à samedi. "Je ne crois pas que je puisse conserver le même rythme de voyage qu'auparavant. Je crois qu'à mon âge, et avec ces limites, je dois me ménager pour pouvoir servir l'Eglise, ou au contraire penser à la possibilité de me mettre de côté".