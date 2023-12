"Je ne pouvais pas vivre avec ma mère" : les premiers mots d'Alex Batty, l'adolescent retrouvé 6 ans après sa disparition

Alex Batty, ce jeune Britannique retrouvé la semaine dernière à côté de Toulouse, a évoqué sa disparition pour la première fois. Il avait été enlevé en 2017, durant des vacances. Une dispute avec sa mère l'a convaincu de prendre la route.

"C'est une personne formidable et je l'aime, mais ce n'est tout simplement pas une bonne maman." Alex Batty, cet adolescent de 17 ans retrouvé en France six ans après sa disparition, a raconté vendredi pour la première fois sa vie nomade, entre le Maroc et les Pyrénées françaises.

Celui qui n'est jamais resté plus que quelques mois au même endroit a raconté sa fuite au quotidien britannique The Sun. Le 11 décembre, vers minuit, il quitte la ferme où il était depuis deux ans avec son sac à dos, rempli d'une poignée de vêtements, une lampe de poche, un skateboard, 100 euros et un couteau-suisse. Son objectif était d'atteindre Toulouse, la ville la plus proche. "Je ne me suis pas perdu. Je savais exactement où j'allais (...) J'ai dormi dehors, par terre. Il faisait glacial. Si j'avais besoin d'aller aux toilettes, j'utilisais des feuilles et de l'herbe", a-t-il confié.

"J'ai commencé à penser à partir quand j'avais 14/15 ans"

Il sera retrouvé mercredi dernier en pleine nuit par un chauffeur-livreur alors qu'il marchait le long d'une route près de Toulouse. "Il livrait des colis donc je l'ai aidé, c'est la moindre des choses. Il m'a laissé utiliser son téléphone pour contacter ma grand-mère. Puis il a appelé la police et une voiture de police m'a emmené au commissariat de police le plus proche."

L'adolescent a également évoqué une "dispute avec (sa) mère", qui était le déclic à sa fuite. "Je me suis dit que j'allais partir parce que je ne pouvais pas vivre avec elle", a-t-il expliqué. "J'ai commencé à penser à partir quand j'avais 14 ou 15 ans. J'ai réalisé que ce n'était pas une bonne façon de vivre pour mon avenir".

"Je ne sais pas ce qui se serait passé si j'étais resté avec ma mère, a ajouté le jeune homme. Mais ces dernières années, j'ai pu me faire une idée de ce à quoi aurait ressemblé la vie. Se déplacer. Pas d'amis, pas de vie sociale. Travailler, travailler, travailler et ne pas étudier. C'est la vie que j'imaginais mener si je restais avec ma mère". Avant de souligner : "Ce serait toujours pareil, que ce soit la France ou l'Espagne. En montagne, au milieu de nulle part. Avec personne de mon âge".

Il est rentré au Royaume-Uni le 16 décembre. Sa garde a été confiée à sa grand-mère, sous la supervision de la justice. "Quand je suis rentré à Manchester, il pleuvait comme d'habitude, a raconté Alex. J'ai été reconduit chez ma grand-mère, j'ai franchi la porte et elle est dans le salon. J'ai commencé à trembler et je lui ai juste fait un gros câlin".